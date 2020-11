Au cœur du Vendée Globe J3 : la flotte se prépare à une nuit agitée

Manuel Cousin, le skipper du Groupe Sétin se prépare au coup de vent attendu cette nuit. "J'ai réussi à me reposer un petit peu et bien manger. "Manger, ranger et se reposer", c'est le triptyque en attendant le mauvais temps. La flotte va affronter une tempête dans les prochaines heures. Les vents atteindront 30 à 45 nœuds avec des rafales jusqu’à 80 km/h.



Deux options s'offrent aux skippers : aller au front ou faire preuve de prudence comme Yannick Bestaven. "On a pris une option un peu Sud pour éviter de prendre une grosse branlée. Ce n'est pas forcément top pour le classement, mais on nous annonce 50 noeuds dans les rafales, j'ai préféré faire ça".



A l'issue de cette deuxième journée, voici le classement :



1. Maxime Sorel



2. Benjamin Dutreux



3. Jean Le Cam



4. Nicolas Troussel



5. Damien Seguin



