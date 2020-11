Au cœur du Vendée Globe J4 : Jérémie Beyou contraint de faire demi-tour, Armel Tripon reprend la course

Victime d'une avarie, Armel Tripon avait détourné son bateau vers La Corogne (Espagne) pour réparer son mât, mais le skipper de l'Occitane en Provence a finalement pu reprendre la course. "Avec l'équipe technique qui a été extraordinaire encore une fois, on a trouvé la solution. Je vais pouvoir monter dans mon mât dès que la solution le permettra", se réjouit-il.



Jérémie Beyou n'a pas eu cette chance. Un des safrans de son bateau Charal s'est endommagé à cause de vents particulièrement violents. Il doit retourner aux Sables d'Olonnes pour faire des réparations. Celui qui est l'un des favoris de la course a jusqu'au 18 novembre pour se jeter à nouveau à l'eau.



Après un petit aller-retour de moins de 24H aux Sables-d'Olonne pour réparer son mât endommagé, Fabrice Amedeo a de son côté repris la course et signé une trêve temporaire avec les éléments. "La mer est plate, le bateau vole, c'est génial", s'enthousiasme-t-il.