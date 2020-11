Au cœur du Vendée Globe J4 : Jérémie Beyou fait demi-tour, Armel Tripon reprend la course

Victime d'une avarie, Armel Tripon avait détourné son bateau vers La Corogne (Espagne) pour réparer, mais le skipper de l'Occitane en Provence a finalement repris la course. "Avec l'équipe technique qui a été extraordinaire encore une fois, on a trouvé la solution. Je vais pouvoir monter dans mon mât dès que la solution le permettra".



Jérémie Beyou n'a pas eu cette chance. Un des safrans de Charal s'est endommagé après des vents particulièrement violents. Il doit retourner aux Sables d'Olonnes pour faire des réparations sur son bateau. L'un des favoris de la course a jusqu'à 18 novembre pour se jeter à nouveau à l'eau.



Après un petit aller-retour de moins de 24H aux Sables-d'Olonne, Fabrice Amedeo a repris la course et a signé une trêve temporaire avec les éléments. "La mer est plate, le bateau vole, c'est génial".



A l'issue de cette troisième journée, voici le classement :



1. Charlie Dalin



2. Alex Thomson



3. Kevin Escoffier



4. Benjamin Dutreux



5. Jean Le Cam



