Au cœur du Vendée Globe J6 : À chacun sa façon d’aborder Thêta

Romain Attanasio, comme toute la tête de la flotte, s'apprête à courber l'échine. Thêta, 29ème phénomène cyclonique de la saison, est en travers de la route. "Il faut qu'on traverse la dépression, ça va être costaud".



Pour Sébastien Simon, il s'agit de sa première tempête tropicale.



Sam Davies vire un petit bord vers l'Ouest pour s'éloigner de l'œil de la dépression et de la mer la plus agressive. Consciente qu'elle va plier dans le classement, elle décide de jouer la prudence.



En première et deuxième position, Jean Le Cam et Alex Thomson ont décidé de surfer avec le diable pour accroître leur avance.



À l’issue de cette quatrième journée, voici le classement :



1 . Alex Thomson



2 . Jean Le Cam



3 . Thomas Ruyant



4 . Kevin Escoffier



5 . Benjamin Dutreux



