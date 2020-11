Au cœur du Vendée Globe J7 : les skippers reprennent des forces

Des œufs, du jambon et du fromage, l'Italien Giancarlo Pedote s'offre un petit-déjeuner copieux pour attaquer la journée du bon pied. "C'est le mieux après la journée que j'ai passée", dit-il. Pas de gastronomie au tour du monde à la voile en solitaire, mais manger pour se rassurer et se réconforter.



"J'ai été fatiguée, je me suis plaint, j'ai eu peur, j'ai froid, j'ai chaud, mais il y a une bonne nouvelle : c'est que j'ai à nouveau faim. Et ça c'est cool parce que j'avais vraiment pas du tout faim, du coup je n'avais pas à trouver de l'énergie", raconte Clarisse Crémer, l'une des six femmes engagées sur la course.



Damien Seguin trouve aussi son salut dans l'assiette. Après des heures à bricoler son moteur, le skipper d'Apicil se réconforte directement dans la gamelle.



