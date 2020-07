"C'est comme la triche à l'école" : quand le dopage s’invite dans le sport amateur

Alors que les Français se mettent de plus en plus au sport et adoptent notamment de nouvelles disciplines nécessitant des efforts intenses tels que le crossfit ou la musculation, certains ont recours aux produits dopants afin d’améliorer leurs performances et repousser sans cesse leurs limites.

Cette "triche" ne concerne pas seulement les adeptes de la musculation ou du fitness, tous les sports sont concernés. "Dans ce que j’ai constaté, figurent aussi le triathlon, le rugby, le cyclisme, le tennis ou la boxe également. Je 'rate' beaucoup de clients volontairement parce que ces personnes-là me demandent très rapidement de passer aux produits dopants" nous confie un préparateur.

Selon lui, le phénomène prend de l’ampleur et séduit de plus en plus d’adolescents, à tel point qu’il doit aujourd’hui faire de la prévention auprès des plus jeunes . "On est aussi dans une société où on veut aller toujours plus vite, toujours plus loin. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, on se fait livrer à la maison donc il n’y a plus cette peur d’aller vers des revendeurs. C’est vraiment très accessible", déplore-t-il. Phénomène désormais mondial, le dopage représenterait près de 30 milliards d’euros.