VIDÉO - Tour de France 2019 : découvrez les 21 étapes

Verra-t-on un Français en Jaune ? Pour le centenaire du maillot jaune, cette 106e édition tutoie les sommets après le grand départ donné, pour la 2e fois de l'histoire, depuis Bruxelles en Belgique, ce samedi 6 juillet à partir de 10h25.





Le parcours prévoit cinq arrivées au sommet, dont trois à plus de 2000 mètres d'altitude, et trente cols classés. L'absence, cette année, du quadruple vainqueur de l'épreuve (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome, rebat les cartes. Et qui sait si nos Français ne peuvent pas tirer la leur. Le profil montagneux du parcours, la part limitée des contre-la-montre et surtout les contretemps de plusieurs favoris leur ouvrent un peu plus le Tour, même si Thibaut Pinot et Romain Bardet ont leurs points faibles et que le Colombien Egan Bernal ou le Gallois Geraint Thomas font eux aussi figures d'épouvantails.