Confinement : les athlètes de haut niveau débordent d'imagination pour entretenir leur corps

Tous les grands sportifs le disent, il faut se dépenser malgré le confinement. D'autant plus que pour eux, il est impératif de s'entraîner à domicile pour entretenir leur corps. Pour certains, il est question de volonté. Pour d'autres, la logistique est un peu plus compliquée. Une chose est sûre : vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous mettre au sport.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.