VIDÉO - Coupe du monde de rugby 2019 : le Mondial au Japon est lancé, revivez la cérémonie d'ouverture

ESSAI PARTI - Ce vendredi 20 septembre s'est ouvert en grandes pompes la Coupe du monde de rugby. Une cérémonie d'ouverture majestueuse, lors de laquelle est apparu l'ancien troisième ligne des All Black Richie McCaw avec la Coupe Webb Ellis, a été proposée en lever de rideau du match Japon-Russie au Tokyo Stadium.

Le rideau s'est levé sur le Mondial de rugby. Quatre ans après le sacre des All Blacks en Grande-Bretagne, le troisième depuis 1995 et le deuxième après 2011, et quatre ans avant qu'elle n'arrive en France, la Coupe Webb Ellis fait un stop au Japon. L'archipel nippon a lancé officiellement la 9e Coupe du monde de l'histoire, la première organisée en Asie, du 20 septembre au 2 novembre. Le Prince Akishino, membre de la famille impériale, a déclaré ouverte la Coupe du monde, au côté du président du World Rugby, Bill Beaumont. Avant que les lions ne sortent de cages pour un alléchant Japon-Russie vendredi (à 12h45, en direct sur TF1), la cérémonie d'ouverture, forte en émotions, a donné le ton de ces six semaines de compétition.

À un an des JO d'été, dont il est l'hôte, le Japon n'avait pas prévu de faire dans la démesure. Après le couac du stade olympique de Tokyo 2020, finalement non retenu par les organisateurs à la suite des retards dans sa livraison, c'est au stade Ajinomoto, qui perdra temporairement son "naming" durant le tournoi, qu'a eu lieu cette première mise en bouche. Le lever de rideau a débuté à 11h30, heure française, soit 1h15 environ avant l'entrée officielle des deux équipes sur la pelouse du Tokyo Stadium, que fouleront dès samedi les Bleus face à l'Argentine (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI).