Cruard Reporter : MMA, le sport qui monte

Véhiculant une image violente, les compétitions de MMA étaient interdites dans le pays. Pourtant, selon les pratiquants de ce sport de combat, cette discipline est très encadrée. Mélange d'arts martiaux, les règles permettent de limiter au maximum les blessures. D'ailleurs, les Français sont près de 30 000 à le pratiquer, mais ils étaient obligés d'aller à l'étranger pour combattre. Sa légalisation va donc permettre de professionnaliser les athlètes et de mieux les financer. De plus, on pourra former les enseignants afin d'approfondir leur compétence.



