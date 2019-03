Médaillée aux JO de Rio, l'Américaine Kelly Catlin s'est suicidée

A la suite de plusieurs chutes l'an dernier, elle s'est notamment cassé le bras et a subi commotions cérébrales, "elle ne pouvait plus s'entraîner comme elle en avait l'habitude et souffrait de très graves maux de tête et était devenue sensible à la lumière, raconte une de ses deux sœurs, Christine, au Washington Post. Elle avait des pensées suicidaires."





La jeune femme, qui était également une violoniste accomplie, avait expliqué récemment au site spécialisé partager son temps entre trois activités, les études, le cyclisme sur piste et sur route. La Fédération américaine a évoqué dans un communiqué "une perte dévastatrice" : "Nos pensées et nos prières vont à la famille Catlin. Kelly était plus qu’un athlète pour nous, elle faisait et fera toujours partie de la famille USA Cycling."