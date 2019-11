Décès de Raymond Poulidor : disparition d’une légende du cyclisme français

Raymond Poulidor fut sans doute le champion le plus populaire de ces cinquante dernières années. Il n'a jamais remporté le Tour de France, mais les Français s'étaient attachés à lui. Il a fini à huit reprises sur le podium et a remporté 189 victoires au cours de sa carrière. Découvrez la carrière de "Poupou", un monument du sport français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.