"Poulidor s'est échappé", "Eternel Poupou"... : la presse rend hommage à Raymond Poulidor

Mercredi, les Français étaient émus par la disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans. Ce jeudi, la légende du cyclisme est à la Une de presque tous les journaux. Quelques exemples : La Dépêche du Midi et L'Est éclair titrent "Adieu Poupou !". "On l'appelait Poupou", écrit Sud Ouest. L'Est Républicain fait pour sa part un parallèle avec le cyclisme : "Poulidor s'est échappé".