Démesure : l'Amérique à l'heure du Super Bowl

Dans la finale du Super Bowl ce dimanche soir, Kansas City Chiefs sera opposé à San Francisco. C'est un événement planétaire où la démesure bat son plein. Un Américain sur trois sera devant sa télévision à défaut d'être présent au stade. En regardant ce match, ils vont ingurgiter plus d'un milliard d'ailes de poulet et 14 000 tonnes de chips, le tout arrosé de 52 millions de pack de bières.



