VIDÉO - Elle veut être la première Française à descendre sous les 100 m : plongée avec la championne d'apnée Alice Modolo

La mer est son univers. Pendant trois mois, durant le confinement, elle en a été privée. Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée, a retrouvé les profondeurs de la Méditerranée lors d'une séance d'entraînement des plus particulières, que le 20H de TF1 vous propose de partager dans la vidéo en tête de cet article. La sportive, qui se prépare à atteindre son prochain objectif, jamais réalisé par une Française, à savoir descendre à 100 mètres de profondeur, a choisi d'aller à la rencontre d'une épave endormie à 35 mètres de profondeur, le "Toulonnais". Assise sur l'épave, comme pour méditer, elle y a côtoie tortues, poulpes et nombre de poissons multicolores.

"Cette épave, il y a une atmosphère très étrange qui règne dessus. C'est des instants privilégiés, cela me renforce et cela donne du sens à ce que je vais chercher au fond", commente-t-elle au micro de TF1. Confinement oblige, elle a travaillé sa respiration et son relâchement au beau milieu de sa cuisine, tout en gardant son principal objectif en vue, la barre des 100 mètres de profondeur. Au-delà de la performance, il s'agit pour elle d'affronter ses peurs et l'inconnu.