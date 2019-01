VIDÉO - En larmes, Andy Murray annonce la fin de sa carrière : "Il est possible que l'Open d'Australie soit mon dernier tournoi"

Conscient qu'il ne pourra jamais retrouver "un niveau auquel (il est) heureux de jouer", l'Écossais a donc décidé de ranger sa raquette. Un crève-cœur pour Murray, 45 titres à son palmarès (dont trois tournois du Grand Chelem, 14 Masters 1000 et un Masters) et premier joueur, homme et femme confondus, à avoir remporté deux fois l'or olympique, à Londres et Rio.





L'ex-numéro un mondial, attendu au premier tour de l'Open d'Australie face à Roberto Bautista Agut au Melbourne Park en début de semaine proche, espère toutefois pousser jusqu'à Wimbledon, où "Sir Andy" est devenu en 2013 le premier Britannique vainqueur du tournoi anglais depuis 77 ans. "Wimbledon est l'endroit où j'aimerais arrêter de jouer, mais je ne suis pas certain que je pourrai le faire. Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer avec la douleur quatre ou cinq mois de plus", a-t-il affirmé, avant d'ajouter, fataliste : "Il est possible que l'Open d'Australie soit mon dernier tournoi".