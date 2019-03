VIDÉO - En pleine interview, un boxeur agresse sexuellement une journaliste en l'embrassant de force

Il y a des gestes déplacés que l'on aimerait ne plus voir. On se souvient de Maxime Hamou, qui avait enlacé et tenté d'embrasser à plusieurs reprises une intervieweuse d'Eurosport lors d'un direct dans les allées de Roland-Garros en 2017. L'épisode choquant avait provoqué la colère des téléspectateurs et le tennisman avait par la suite présenté ses "profondes excuses" à cette dernière pour son attitude désobligeante et inconvenante. On se rappelle aussi de ces journalistes brésiliennes et colombiennes agressées sexuellement par des supporters insistants lors de Coupe du monde l'été dernier en Russie.





Le week-end dernier, c'est le boxeur Kubrat Pulev qui a franchi la ligne rouge. Vainqueur par K.-O. d'un combat organisé samedi soir contre le Roumain Bogdan Dinu à Los Angeles, le Bulgare de 37 ans (27 victoires, 1 défaite) a dérapé en embrassant de force une journaliste, connue sous le pseudo de Jenny SuShe. Alors que la jeune femme était en train de l'interroger sur une hypothétique future confrontation à venir contre le Britannique Tyson Fury, le boxeur arborant une arcade en sang a subitement saisi la tête de son interlocutrice avant de l'embrasser sur la bouche (à partir de 1'10" dans la vidéo ci-dessous).