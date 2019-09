VIDÉO - Formule 3 : le crash spectaculaire du pilote Alex Peroni, qui s'en sort miraculeusement bien

CRASH - Une impressionnante sortie de piste s'est produite lors de la première course de Formule 3 sur le circuit italien de Monza ce samedi. La monoplace du jeune pilote Alex Peroni s'est envolée après avoir roulé sur un vibreur dans la Parabolique. Un accident spectaculaire dont l'Australien est toutefois sorti indemne.

Cette sortie de piste intervient une semaine après le décès du pilote français de Formule 2 Anthoine Hubert en course sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. "Dans une certaine mesure, le danger fait partie de la course automobile, cela fait partie du frisson, mais évidemment, ces dernières années ont été difficiles avec le décès de Jules Bianchi et maintenant d'Anthoine", a regretté jeudi Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de F1. L'Américain Juan Manuel Correa, également blessé dans ce tragique événement survenu à Spa, souffre d'une "insuffisance respiratoire aiguë" et a été mis en coma artificiel. Il est "dans un état critique mais stable", a fait savoir sa famille dans un communiqué ce samedi.