JO de Paris 2024 : la vague de Teahupoo, à Tahiti, choisie pour les épreuves de surf

Tahiti accueillera les compétitions de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour empocher une médaille d'or, l'élite mondiale va affronter la redoutable vague de Teahupoo, l'un des plus beaux bijoux du Pacifique. Un choix évident pour le Comité des prochains JO parisiens. Les surfeurs, eux, sont partagés entre la joie de pouvoir enfin réaliser leur rêve et la frayeur de devoir prendre cette vague légendaire, capable d'atteindre la hauteur d'un immeuble de sept étages.



