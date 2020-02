VIDÉO - L'émouvant hommage des Lakers à Kobe Bryant

"Je sais qu'à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe, mais je vois cela comme une célébration ce soir. Une célébration des vingt ans de sang, de sueur, de larmes, de corps meurtri, d'heures non comptées, de détermination, à être aussi grand qu'il a pu le devenir", a dit le "King". "Je vais continuer avec mes coéquipiers à perpétuer son héritage, non seulement cette année mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket, que nous aimons, parce que c'est ce que Kobe Bryant voudrait", a-t-il conclu.

LeBron James a ensuite été enlacé par ses coéquipiers, tous introduits par le speaker d'une seule et même façon : "Issu de la Lower Merion High School, avec le numéro 24, Kobe Bryant". Le match a débuté sans action jouée durant les 24,2 premières secondes, soit les numéros de Kobe Bryant et sa fille Gianna, scandés au même moment par le public. A la mi-temps, le rappeur Wiz Khalifa et le chanteur Charlie Puth ont interprété leur titre "See You Again".