L'exosquelette s'invite sur les pistes de ski

Ce week-end, on a pu apercevoir sur les pistes de l'Alpe d'Huez des skieurs assez particuliers. Ceux-ci avaient à leurs jambes des exosquelettes. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle prend en charge un tiers du poids du skieur. L'exercice devient alors moins fatigant et moins traumatisant pour le corps. Certains skieurs l'utilisent à l'entraînement après une blessure et les professionnels de la montagne en ont fait un allié.



