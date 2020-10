La marche nordique a le vent en poupe

Les non-initiés la voient comme une partie de promenade, les pratiquants, la considèrent comme un sport. Ces dix dernières années, la marche nordique a pris du terrain. Le nombre d'adeptes a doublé et ils s'y mettent de plus en plus jeunes. Développer le haut du corps et travailler le cardio, voilà les effets recherchés par les pratiquants. L'engouement pour cette discipline est tel que dans les magasins spécialisés dans l'équipement sportif, le rayon qui lui est dédié s'agrandit chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.