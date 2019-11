La ville de Saint-Léonard-de-Noblat fait ses adieux à Raymond Poulidor

Ce 19 novembre 2019 dans la matinée, nombreux sont les admirateurs, les anonymes et les champions qui sont venus dire adieu à Raymond Poulidor, à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne. Tous les riverains de sa ville natale ont d'ailleurs souhaité lui rendre ce dernier hommage. Ils ne se souviennent pas que d'une légende du cyclisme, mais également de l'homme qu'il était au quotidien. L'émotion était vive durant les funérailles.



