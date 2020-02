Le 4L Trophy : c'est l'arrivée au Maroc

Jeudi dernier, plus de 2 000 jeunes et leurs Renault 4 participant au 4L Trophy sont partis de Biarritz pour rejoindre Marrakech. Ce vendredi, ils sont arrivés au Maroc, non sans encombre. Mais cette course d'orientation est plus une solidarité qu'une compétition. Avec des pannes ponctuées au milieu du désert, ils se sont entraidés afin d'arriver tous à bon port. Mais leur plus grande récompense, c'est de pouvoir s'amuser avec les enfants après leur avoir distribué les dons.



