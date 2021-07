Le gravel, une discipline qui séduit de plus en plus de cyclistes français

Cela ressemble à un vélo de route ordinaire, avec des pneus un peu plus larges permettant de rouler sur des pistes non goudronnées. A mi-chemin entre le VTT et le cyclo-cross, le gravel est une toute jeune discipline née aux États-Unis qui séduit de plus en plus de cyclistes dans le pays. "Le gravel, c'est fait pour les gens qui ont besoin de retrouver la nature, redécouvrir des chemins et des sentiers", "On n'est pas sur la route, donc on a beaucoup moins de trafic, c'est super. De plus, on est en plein milieu de la nature, donc c'est magnifique", lancent des participants au "Gravel Trophy".