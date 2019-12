Le motocross freestyle devient une spécialité française

LE WE 13h

Le motocross freestyle a été inventé aux Etats-Unis dans les années 90, mais ce sont les Français qui dominent la discipline. Nos pilotes l'ont d'ailleurs prouvé une nouvelle fois le week-end du 14 décembre 2019 à Amnéville, à l'occasion des Championnats de France. Ils ne sont qu'une vingtaine dans le pays à être capables d'enchaîner de telles figures à moto. En effet, certaines nécessitent plusieurs années d'essai et de travail. Tom Pagès, lui, s'entraîne tous les jours sur son propre circuit en Espagne.



