Le trophée Andros entre dans le monde électrique

Le trophée Andros prend un nouveau virage. Cette saison en effet, il devient entièrement électrique, avec des automobiles plus silencieuses et écologiques. La première étape de la compétition a débuté le 7 décembre 2019 dans la station de Val Thorens, en Savoie. L'ADN de la course, lui, n'a pas changé et reste sensationnel pour le public et les pilotes.