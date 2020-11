VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 2 : le calme après les tempêtes

"La première semaine s'est bien passée, sans problème technique", raconte la skippeuse d'Initiatives-Cœur dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "Mais elle a été très fatigante avec trois tempêtes à traverser, y compris une tempête tropicale", Theta, qu'elle a affrontée au cœur de la nuit. "J'ai essayé de ne pas trop prendre de risques, de ne pas regarder la compétition mais plutôt de naviguer propre. Je ne voulais pas trop me mettre la pression parce que la route est très très longue. J'étais cramée à la sortie de ces dépressions. Maintenant, dans les alizées, où on manœuvre moins, j'ai pu me reposer. Depuis deux jours, j'ai pu dormir quasiment 6 heures par jour. Il fait beau et chaud. Tout va bien à bord."

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarque pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Cette année, celle que l'on dit favorite pour un podium a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant de la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à prendre le départ de ce périple en solitaire, partagera sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoquera sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontreront, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques. Après plus d'une semaine en mer, elle nous donne de ses nouvelles (voir la vidéo ci-dessus).