Les chiens de traîneau, rois de la montagne

La Grande Odyssée démarre ce dimanche et va se dérouler pendant douze jours. Cette course comptant 600 chiens et 60 mushers ne va recevoir aucun spectateur cette année. Les chiens de traîneau, eux, se sont entrainés toute l'année. L'attelage est bien préparé à quelques instants du départ. Une étape importante puisque chaque chien a un rôle bien précis. Il y a notamment les leaders qui montrent la direction et les swings qui vont donner de la vitesse que les teams vont maintenir. Il faut savoir qu'un bon chien de traîneau est un chien qui a envie de courir. Il va être résistant et fort avec une capacité naturelle à travailler. Pour une telle course, le bien-être des chiens est primordial. Une équipe de douze vétérinaires présente sur la course y veille.