VIDÉO - Mort de Kobe Bryant : le dernier hommage vibrant de la NBA à sa légende et à sa fille Gianna

Le plus grand joueur de tous les temps, et idole absolue de Kobe Bryant, Michael Jordan, était également présente, fondant en larmes à l'évocation de son "petit frère" : "Mon cher ami. Tu étais comme un petit frère. Quand Kobe est mort, une part de moi est morte. À partir d'aujourd'hui, je vivrai avec les souvenirs, en sachant que j'avais un petit frère. J'ai essayé d'être là de toutes les façons possibles. S'il te plaît, repose en paix petit frère."

Un dernier hommage déchirant. Lundi soir, l'ensemble de la NBA a pleuré la disparition de Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers décédée dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier dernier à Calabasas, et à sa fille Gianna, également tuée dans l'accident. Dans la maison du "Black Mamba", le Staples Center, toutes les plus grandes icônes, de Bill Russell à Magic Johnson en passant par Jerry West et Kareem Abdul-Jabbar, et stars actuelles de la NBA, comme Stephen Curry, James Harden et surtout LeBron James, étaient présentes pour honorer l'héritage du défunt basketteur.

Le coéquipier de légende et "meilleur ennemi" de Kobe Bryant, avec qui ce dernier a réalisé le mythique "Three-Peat", à savoir remporter trois fois de suite le championnat NBA (2000, 2001 et 2002), Shaquille O'Neal, a bien évidemment pris la parole pour évoquer les souvenirs de leur relation tumultueuse : "Et oui, parfois, comme des enfants immatures, nous nous disputions. Nous nous sommes battus, raillés ou insultés... Ne vous y trompez pas, les gens pensaient que nous étions en mauvais termes, mais lorsque les caméras étaient éteintes, lui et moi nous lancions un clin d’œil."

Une multitude de stars telles que Jay-Z, Kanye West, Snoop Dogg, Spike Lee ou encore Jimmy Kimmel, maître de cérémonie de la soirée, se trouvaient au Staples Center ce 24/2/2020, en référence au fameux numéro 24, qu'a porté Bryant lors de ses dix dernières années aux Lakers, et au numéro 2, celui de Gianna. L'hommage le plus vibrant est venu de la veuve du sportif, Vanessa Bryant. "Kobe était tout pour moi depuis mes 17 ans et demi. J'étais sa première petite amie, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie, sa confidente et sa protectrice. C'était le mari le plus incroyable (...) et le MVP des papas", a-t-elle dit.