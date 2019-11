Mort de Poulidor : les réactions du monde du vélo

Depuis l'annonce du décès de Raymond Poulidor, les réactions de sportifs se multiplient. Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977, se souvient de sa première course face à Raymond Poulidor. Parmi les champions qui l'ont côtoyé figure Eddy Merckx, un grand rival mais aussi un grand ami. Malgré tous ses efforts, Raymond Poulidor n'a jamais remporté le championnat du monde ni le Tour de France. Ses proches sont émus face à la disparition de la légende du cyclisme français.



