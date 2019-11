Nouveaux sports : toujours plus improbables !

Vous n'avez sûrement pas encore entendu parlé du mono-basket. Et pourtant, cette discipline existe depuis 25 ans. Le principe et les règles sont les mêmes que pour le basket sauf que les joueurs sont sur un monocycle. Une autre nouvelle discipline consiste à utiliser un ballon rempli d'eau colorée comme accessoire qui va travailler les muscles en profondeur. Enfin, après l'effort, le réconfort avec ce petit gadget de massage pour détendre les muscles.



Ce samedi 16 novembre 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle des nouveaux sports qui sont toujours plus improbables. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.