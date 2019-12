Parapente : le champion du monde de distance français vous fait découvrir son sport

Le vol de distance en parapente est une discipline réservée aux alpinistes chevronnés. C'est le cas de champion du monde Julien Irilli et de Xavier Cailhol. Les deux hommes partent à l'assaut des faces les plus raides des montagnes et redescendent paisiblement en parapente. Nous avons assisté à leur entraînement sur l'un des plus beaux sommets de Haute-Savoie, l'occasion de découvrir ce sport.



