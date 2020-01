Pilotage de drone : à la rencontre de Killian Rousseau et Tristan Goin

À Eyliac (Dordogne), Killian Rousseau et Tristan Goin, champion et vice-champion de France junior de drone en immersion s'entraînent, lunettes connectées et doigts collés sur les manettes. Amateurs de haut vol, ces deux amis rêvent de devenir pilotes de course professionnels. Grâce au sponsoring, ils utilisent des machines très puissantes que l'on ne trouve pas dans le commerce. À seulement quinze ans, Killian Rousseau affiche déjà un palmarès impressionnant.



