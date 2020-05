Place aux sensations avec les Soul Flyers : ça plane pour eux !

Le saut extrême, plus communément appelé base jump, la manifestation la plus aboutie de cette liberté que nous avons retrouvée. Même s'ils sont rares à pouvoir se l'offrir, les adeptes du wingsuit ont été bien malheureux pendant le confinement. D'habitude, le duo français des Soul Flyers se jette des gratte-ciels du monde entier. Cette fois, limite des 100 km oblige, ils ont exploré les parois rocheuses de la Haute-Savoie.



