Plongée avec la championne d'apnée Alice Modolo dans les eaux des Bahamas

Alice Modolo est une championne d'apnée. Elle va aujourd'hui rejoindre une épave située à 30 mètres de profondeur. Une inspiration suffit pour s'élancer, descendre toujours plus bas. En moins de 20 secondes, elle est déjà sur la proue de l'épave d'un navire marchand figé dans le temps. "Chaque fois, je m'émerveille toujours autant et toujours un peu plus de voir ce que la nature est capable de faire. Et ça me rappelle combien la nature est bien plus forte que l'homme. Et on a trop tendance à l'oublier", nous confie-t-elle.