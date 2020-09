C'est sans surprise le Slovène Tadej Pogacar qui remporte la 107ème édition du Tour de France. À 21 ans, il devient le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis 1947. Cette jeunesse se vérifie dans très nombreux sports.Il y a trois jours, le Suédois Armand Duplantis, âgé seulement de 20 ans, a battu le record du monde du saut à la perche en franchissant la barre de 6,15 mètres.



Pourquoi les champions sont-ils devenus si précoces ? "Les gens commencent plus jeunes, ils sont détectés plus tôt. Les moyens, l'argent, le contrat ont fait que cette éclosion des talents se fait de plus en plus", explique l'ancien préparateur physique Jean-Claude Perrin.



Mettre la main sur le champion de demain, l'enjeu est devenu si crucial qu'il pousse les clubs à chercher des talents dans des catégories d'âge toujours plus jeunes. Repéré à 11 ans, Eduardo Camavinga vient de devenir à 17 ans le plus jeune Bleu depuis 1945. Ces surdoués n'observent plus, ils s'invitent directement à la table des plus grands.





