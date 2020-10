Samantha Davies et Romain Attanasio, un couple qui participe séparément au Vendée Globe

Samantha Davies et Romain Attanasio est un couple à part qui a déjà participé trois fois au Vendée Globe. Quand l'un partait, l'autre restait à terre pour s'occuper de leur fils Ruben, neuf ans. Mais cette année, ils vont faire la course la plus incroyable du monde tous les deux, avec chacun leur bateau. Un rêve absolu pour eux.



Les parents de Samantha vont s'installer chez eux pendant trois mois pour veiller sur leur petit-fils. Ce dernier a d'ailleurs l'habitude de voir ses parents partir et pour cette course, il a fait preuve de diplomatie. Quant aux marins, ils profitent des derniers moments avec Ruben tout en préparant leurs bateaux. En voile, les concurrents aiment préserver leur secret, mais le couple s'aide et se complète.



