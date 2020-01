Sauter dans l’eau depuis une falaise ? Même pas peur

Les falaises et les cascades sont leur terrain de jeu. Au cœur de sud sauvage, la rivière Langevin réunit toutes les caractéristiques nécessaires à la bonne pratique de la discipline. Mais plonger dans une eau à 15°C, à 60 km/h ne s'improvise pas. Ce sport requiert une grosse préparation physique. Les Mahaveli rêvent d'accueillir une compétition internationale de plongeon au cœur de l'île, et faire découvrir ces bassins au monde entier.



