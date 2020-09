Sensation forte : une des plus longues slackline au monde installée en Auvergne

Fascinants et déconcertants, ces funambules du Mont-Dore dans le Puy-de-Dôme suscitent l'admiration. Sur ces 1 370 mètres de sangles tendues, le temps n'existe plus. Seul compte cet instant d'évasion. C'est une histoire de tension et d'attention. Entre concentration, dépassement de soi et sensations fortes, ces passionnés ont trouvé sans aucun doute avec ce sport un parfait équilibre.



