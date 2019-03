VIDÉO - Tirreno-Adriatico : un piéton percuté par des coureurs en pleine course

Les images du choc font froid dans le dos. Mercredi 13 mars, le contre-la-montre par équipes inaugural de Tirreno Adriatico, disputé à Lido Di Camaiore (21,5km) et remporté par la Mitchelton Scott, a été le théâtre d'une collision entre un spectateur qui traversait la route et deux coureurs de la formation Bora-Hansgrohe, le Polonais Rafal Majka et l'Italien Oscar Gatto.





L'équipe Bora venait de s'élancer pour cette première étape de l'épreuve quand un piéton a traversé la route au passage des cyclistes malgré les grands gestes d'un policier sur le bord de la route. Plusieurs coureurs, lancés à pleine vitesse, ont pu l'éviter en modifiant leur trajectoire. Mais ceux qui étaient à l'arrière, Oscar Gatto et Rafal Majka, l'ont vu trop tard. Ils l'ont percuté de plein fouet et les trois hommes ont lourdement chuté à terre, restant plusieurs minutes au sol.