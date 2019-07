VIDÉO – Tour de France 2019 : Peter Sagan signe un autographe en pleine ascension du Tourmalet !

Ce qui n’a toutefois pas empêché le fantasque coureur slovaque, mondialement apprécié pour son sens du panache et son goût pour les acrobaties, d’accaparer l’attention. En effet, tandis qu’il se trouvait au beau milieu du col, avec donc les jambes le piquant très fortement, un spectateur lui a tendu son autobiographie (Peter Sagan : Mon monde, éd. Talent sport) et un stylo, et le sprinteur a saisi l'ouvrage pour le signer, le tout sans interrompre sa course ! Une séquence pour le moins singulière. En tout cas un peu plus encore que le franchissement, en roue arrière, de la ligne d’arrivée au sommet par le Slovaque.