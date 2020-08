Tour de France : les "miss podium", c'est fini !

D'habitude, le vainqueur d'une étape du Tour de France est entouré de deux jolies jeunes filles, qui distribuent soit le maillot jaune, soit une petite bise et un bouquet de fleurs. Mais les hôtesses du Tour de France, c'est fini ! En effet, à partir du 29 août prochain, il y aura désormais une hôtesse et un hôte, soit une femme et un homme. D'ailleurs, des voix se sont élevées depuis plusieurs années pour dire que cette tradition était "sexiste". Comment réagissent les cyclistes et les hôtesses ?



