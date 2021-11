Traversée du Titicaca : 122 km à la nage pour Théo Curin

Traverser le lac navigable le plus haut du monde, 122 km entre Copacabana en Bolivie et Puno au Pérou. Dans cette aventure, Malia Metella et Matthieu Witvoet, deux nageurs d'exception l'accompagnent. Juste avant leur départ, le trio a eu le droit à une bénédiction chamanique et aux honneurs de centaines de Boliviens. Sur le lac sud-américain, les Français ont prévu de nager sans assistance, en totale autonomie. Sur leur radeau de survie, ils sont coupés du monde, mais nous avons pu les joindre à mi-parcours. À l'écouter plaisanter, on oublierait presque que le handicap de Théo Curin s'ajoute à cette aventure extrême.