Un Tour de France qui se fera loin du public

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le Tour de France n’a pas eu lieu en juillet. Il va s’élancer samedi 29 août, au départ de la ville de Nice. Cet événement populaire se fera cette année 2020 quasiment sans public. La présentation officielle des équipes s’est faite devant beaucoup de chaises vides. Pour sauver cette édition, l’organisateur de la grande boucle a tout fait pour éviter des contaminations au coronavirus. Ainsi, ce tour est divisé en trois bulles bien distinctes. La première, la bulle course, comprend les coureurs, leur staff et les organisateurs. Ce sont 660 personnes qui seront testées toutes les semaines et qui devront rester à distance de la deuxième bulle, celle des suiveurs. Celle-ci regroupe 2 500 personnes, soit deux fois moins que les années passées. Les spectateurs composent la troisième bulle. Ils seront tenus encore plus à l’écart, notamment dans les villes de départ et d’arrivée d’étape. Cette année, approcher les coureurs sera une mission impossible. Interviewer les cyclistes, au moins jusqu’au départ, est également un autre défi pour les journalistes.



