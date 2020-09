US Open : Djokovic disqualifié après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne !

Le Serbe venait de perdre son jeu de service et était mené 6-5 par Pablo Carreno. En allant s'asseoir pour le changement de côté, il a frappé sans regarder la balle qui lui restait dans la main en direction du fond du court. Elle a alors atteint avec violence une juge de ligne qui a poussé un cri et est tombée, visiblement touchée au cou.

Novak Djokovic s'est excusé sur les réseaux sociaux, affirmant "grandir et évoluer en tant qu'humain et joueur". "Je tiens à m'excuser auprès de l'US Open et de tous ceux touchés par mon comportement. Je suis reconnaissant du soutien de mon équipe et ma famille et de mes fans pour leur soutien. Je vous remercie, je suis si désolé", a écrit la star du tennis, qui a précisé ne pas vouloir révéler l'identité de la juge afin de préserver son anonymat.