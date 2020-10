Vendée Globe : portrait du navigateur Jérémie Beyou, l’un des favoris

La neuvième édition du Vendée Globe a été maintenue. Parmi les 33 concurrents engagés, il y a Jérémie Beyou, l'un des favoris. Notre équipe l'a rencontré chez lui à Lorient (Morbihan) et nous dresse son portrait. Avant de partir pour le tour du monde, ce navigateur profite de ses proches notamment de ses fils. Et même en mer, ils garderont le contact. Par ailleurs, le courage et la détermination de Jéremie Beyou font la fierté de ses enfants.



Pour ce Vendée Globe, les nouveaux bateaux ne naviguent plus, mais volent. Des engins qui nécessitent une concentration maximale 24 heures sur 24. Il est à noter que Jérémie Beyou s'est classé en troisième place lors de la précédente édition en 2016. Ce marin a donc mis quatre ans à préparer celle-ci avec une seule idée en tête : l'envie de gagner.



