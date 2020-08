Violences sexuelles dans le patinage artistique : un rapport accablant

Février dernier dans un livre, Sarah Abitbol "brise l'omerta". La patineuse, médaillée de bronze en championnat du monde en 2000, a révélé avoir été violée par son entraîneur lorsqu'elle n'avait que quinze ans. L'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche a ouvert une enquête, qui est arrivée à sa fin. Au total, 21 entraîneurs sont mis en cause, dont 12 pour "des faits de harcèlement ou d'agressions sexuelles" et 7 pour "violences physiques ou verbales".



