Violences sexuelles dans le patinage : Didier Gailhaguet contre-attaque

Ce mercredi après-midi, Didier Gailhaguet, qui règne sur le monde du patinage français depuis 20 ans, a répliqué à ses détracteurs. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et d'anciens sportifs l'accusent d'avoir eu connaissance d'agressions sexuelles et de n'avoir rien dit. Le président de la Fédération française des sports de glace ne s'estime ni responsable ni coupable.



