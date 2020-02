Violences sexuelles dans le sport : existe-t-il des règles et des consignes précises dans les clubs pour enfants ?

Les scandales dans le milieu du sport sont dans tous les esprits. Par précaution, certains clubs ont bien établi des règlements. De la méfiance est ressentie, y compris dans le sport amateur. Le profil des salariés est désormais contrôlé scrupuleusement. Mais les parents et les entraîneurs ne veulent pas céder à la psychose. Ces temps de loisirs seront justes plus encadrés à l'avenir.



